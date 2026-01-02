Трамп пообещал помочь протестующим в Иране

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, США придут им на помощь».

В это время в Иране восставшее население сражается уже не только ради еды на прилавках, но ради спасения своих жизней. Протесты начались около недели назад из-за резкого падения стоимости национальной валюты.

Карательные отряды правительства уже убили несколько протестующих в городах Кухдашт, Лордеган и Азна. Против населения используются слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Население в ответ забрасывает полицию и карательные отряды камнями, поджигает их автомобили. Вчера протестующие сожгли военную базу отряда «Басидж» в Ченаре.

Конечно, между заявлением американского президента и реальной помощью народу Ирана есть большая разница.