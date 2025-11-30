Вторжение в Венесуэлу может обернуться для Дональда Трампа двумя серьезными проблемами

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

Дональ Трамп объявил бесполетную зону над Венесуэлой. Давление на режим Мадуро нарастает

Вчера стало известно, что американский президент Дональд Трамп объявил бесполетную зону над Венесуэлой. Очевидно, что военное столкновение между двумя странами все ближе. И казалось бы, учитывая военную мощь США, то можно предположить что у режима Мадуро нет никаких шансов. Однако в случае реальной военной операции Дональд Трамп может столкнуться сразу с двумя серьезными проблемами.

Как известно в 2026 году в США пройдут выборы в парламент. Демократическая партия будет использовать любую ошибку республиканцев, чтобы выиграть эти выборы. Как известно, Трамп маниакально хочет получить Нобелевскую премию мира. Он уже хвастается, что закончил несколько военных конфликтов. В случае реальных боевых действий против Венесуэлы, демократы способны разыграть эту карту против Трампа, что уменьшит шансы республиканцев не только на парламентских выборах, но и на следующих президентских, которые пройдут уже в 2028 году.

Военное вторжение в Венесуэлу будет означать прямой удар по интересам Китая, бизнес которого вложил в экономику этой страны десятки миллиардов долларов. Можно предположить, что Китай этого просто так не оставит, и постарается помочь режиму Мадуро. А значит торговые войны между США и Китаем могут получить новый импульс, что негативно скажется на благосостоянии простых жителей Америки.

В то же время нельзя исключать того, что желание получить доступ к нефтяным месторождениям Венесуэлы перевесят все эти риски, ведь они на сегодня самые большие в мире. Столько нефти, сколько есть у Венесуэлы, нет даже в Саудовской Аравии. Ситуация может развиваться по совершенно неожиданному сценарию. Мы следим за этой историей, и будем рассказывать нашим читателям все последние новости…