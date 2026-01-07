ВМФ РФ защищает танкер от военных США в Атлантике

Российская подводная лодка и другие силы ВМФ вышли на защиту судна, который, по данным The Wall Street Journal, пытаются захватить США.

Американская береговая охрана преследует судно на пути в Северную Европу в тысячах километров от американских границ.

Судно меняет свои имена. Недавно оно было Bella 1, сейчас Marinera. Как сообщает WSJ, корабль не подчинился американским властям еще 21 декабря 2025.

Он был остановлен береговой охраной, но экипаж отказался допустить досмотровую группу на борт. С того дня американские корабли преследуют это подозрительное судно.

Сейчас Marinera идет на северо-восток Атлантики между Исландией и Великобританией. Вероятный порт прибытия – Мурманск.

Иностранная пресса называет происходящее «операцией по защите флага». Marinera сейчас под российским флагом. СМИ расценивают это как использование военной силы для прикрытия сомнительных действий гражданского флота в чужих водах.

Еще как минимум, 5 кораблей, находившихся в водах Венесуэлы, сменили флаг на российский. По морскому регистру судоходства, их новые порты прописки – Таганрог и Сочи. Все эти корабли под американскими санкциями за перевозку иранской и российской нефти.