Удар в спину: американская элита осуждает Трампа за арест Мадуро

Победоносная правоохранительная операция по аресту Мадуро может стать для Трампа политической проблемой.

Она может не только войти в военные учебники как пример блистательной операции спецназа, но и реально осложнить деятельность Трампа.

Сенатор-демократ от штата Аризона Гальего является ветераном Корпуса морской пехоты США, служившим в Ираке.

Он выразил свое отношение к сегодняшним событиям, назвав их войной.

«Эта война незаконна. Менее чем за год мы превратились из мирового полицейского в мирового задиру».

Венесуэла стала шестой страной, в которой США провели силовую операцию после избрания Трампа. Вот хронология этих событий: — Сомали: 1 февраля 2025 года — Иран: 22 июня 2025 года — Йемен: 15 марта 2025 года — Сирия: 19 декабря 2025 года — Нигерия: 25 декабря 2025 года — Венесуэла: 3 января 2026 года.

Если демократу по партийной принадлежности положено осуждать республиканца Трампа, то удивительно выглядит реакция республиканских политиков.

Сенатор-республиканец от штата Юта Ли сообщил, что с нетерпением ждет разъяснений, что «может конституционно оправдать эти действия при отсутствии объявления войны или разрешения Конгресса на применение военной силы».

Позднее он созвонился с госсекретарём Рубио и сообщил, что операция США закончена с арестом Мадуро.

Перед началом действий по аресту Мадуро Трамп не уведомил об этом Сенат США.

Демократы могут объявить импичмент Трампу. Произойдет это в случае победы в Конгрессе в 2026 году. Об этом еще в декабре предупредил член Республиканской партии Джонсон.

Кроме этого, сегодня стало известно, что 8 жертв Эпштейна требуют импичмента Трампа за отказ Министерства юстиции и самого Трампа публиковать все файлы по делу Эпштейна.