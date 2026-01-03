Американцам смертельно опасно оставаться в РФ

Американцам необходимо покинуть Россию из-за возможности террористических атак

Это сообщил Государственный департамент США. Американские власти подтвердили высший уровень угрозы для России — 4 («не путешествовать»).

Ранее такое предупреждение для своих граждан власти США публиковали в 2022 перед началом СВО.

Сегодня же США начали наносить военные удары по центрам принятия решений и военным базам в Венесуэле. Сообщается, что министр обороны Венесуэлы убит. Мадуро назвал антинаркотическую операцию США «военной агрессией».

Вот как охарактеризовал это госсекретарь Рубио.