В чем власти Венесуэлы лгали до последнего момента войны?

Сегодня за пару часов завершилось задержание венесуэльского диктатора Мадуро, обвиняемого властями США в наркоторговле.

Так как Мадуро нельзя называть преступником обычных возможностей, для его задержания пришлось задействовать вооруженные силы США.

Они наносили удары по военным объектам Венесуэлы и в панике, царившей в этой стране, задержали Мадуро.

Сенатор США от Юты Ли сообщил после разговора с госсекретарём Рубио, что военные действия США в Венесуэле прекращены.

«Только что закончил телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военными для предъявления ему уголовных обвинений в США, и что военная акция, которую мы наблюдали, была проведена для защиты и обеспечения безопасности тех, кто исполнял ордер на арест».

Еще час назад власти Венесуэлы от имени Мадуро уверяли, что США ведут войну с целью захватить ресурсы Венесуэлы.

«Целью этой атаки является не что иное, как захват стратегических ресурсов Венесуэлы, особенно ее нефти и полезных ископаемых. Им это не удастся. Независимость или смерть. Родина, социализм или смерть. Мы победим!»

Как видим, все, сказанное Мадуро перед арестом, было ложью. Наркопрезидент и диктатор, как обычно, прикрывался народом и некими «природными ресурсами», чтобы избежать ареста за уголовные преступления.

Армия Венесуэлы не заметила начало войны против нее

Мадуро известен тем, что обвинял своих противников в фашизме и провел референдум о своем праве захватить часть соседней страны Гайаны и ее нефтяные запасы.