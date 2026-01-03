Армия Венесуэлы не заметила начало войны против нее
Источник фото: Marcos Salgado/XinHua
Сегодня американская армия начала антинаркотическую военную операцию против режима Мадуро в Венесуэле.
Министр обороны Венесуэлы, предположительно, убит в своем доме.
Среди известных целей, подвергшихся ударам американских сил, два аэропорта в столице – международный и военный.
США ударили по зданию Cuartel de la Montaña в Каракасе. Это бывший военный музей, который после смерти Уго Чавеса переоборудовали в его мавзолей. Если саркофаг с останками Чавеса будет уничтожен, это станет ударом по социалистическому культу в Венесуэле.
Местонахождение Николаса Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно, часть его окружения в безопасности, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Отчасти успех американских ударов объясняется бездействием армии Венесуэлы. Телеканал Fox News сообщил, что Венесуэла, предположительно, не сразу зафиксировала первые удары США. Системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь. Предположительно, это признак того, что система оповещения и противовоздушной обороны могла быть временно выведена из строя или не была активирована в момент начала операции.