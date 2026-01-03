8 жертв Эпштейна требуют импичмента Трампа

Источник фото: www.capitalpictures.com

Публикация Министерством юстиции США файлов касательно связей преступника Эпштейна привела к неожиданному последствию.

Восемь женщин, пострадавших от финансиста Эпштейна, требуют политического наказания для друга Эпштейна – президента США Трампа.

Причиной они называют изменение Министерством юстиции США файлов через вычеркивание части информации в них. При этом Минюст отказывается опубликовать все файлы по этому делу.

Действия американской администрации были охарактеризованы Хейли Робсон, одной из пострадавших, как «противозаконные». Она настаивает на обнародовании всего массива документов. Несмотря на прошлую поддержку республиканской партии и лично Дональда Трампа, теперь она утверждает, что испытывает чувство разочарования.

Помимо этого, пострадавшие выдвигают требование об отставке генерального прокурора США, Пэм Бонди, и директора ФБР, Кэша Пателя. Основанием для этого послужило невыполнение данными должностными лицами обещания обеспечить открытость в ходе проведения расследования. Эти жертвы Эпштейна утверждают, что обещанная прозрачность не была достигнута.

Трамп во время предвыборной кампании 2024 года обещал полностью рассекретить дело Эпштейна. Но позднее отказался от обещания, заявив, что публикация документов «отвлекает» от достижений его администрации.