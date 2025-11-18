Еще одна семья стала жертвой «бабкиных схем» с жильем

Еще одна, типичная для РФ, драма уже год разворачивается в Москве. Пожилая женщина не захотела покидать проданную жилплощадь, мотивируя это тем, что в момент подписания соглашения не отдавала отчёт своим поступкам.

Новые владельцы, оформившие ипотечный кредит на 15 миллионов рублей, настаивают на том, что при заключении сделки пенсионерка казалась абсолютно дееспособной. Тем не менее, после совершения оплаты она начала отрицать факт продажи и обратилась в суд с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества.

Спустя чуть больше года экспертиза установила , что на момент подписания договора купли-продажи пенсионерка не осознавала значения своих действий. Судебное разбирательство завершилось в пользу пожилой женщины: квартира была возвращена ей, а семья покупателей осталась без приобретённого жилья и с бременем ипотечных выплат на протяжении 18 лет.

Это именно типичная для РФ схема обмана добросовестных покупателей. «Бабкины схемы» оставили без жилья более 3000 семей. Но проблема еще страшнее. По некоторым данным, в судах РФ сейчас около 12 тысяч таких дел, когда добросовестные покупатели судятся с продавцами, которые якобы стали жертвой жуликов.

По неофициальной информации, на таких продавцов жилья будут заводить встречные дела о финансировании терроризма/мошенничестве.