Еще одна семья стала жертвой «бабкиных схем» с жильем
Еще одна, типичная для РФ, драма уже год разворачивается в Москве. Пожилая женщина не захотела покидать проданную жилплощадь, мотивируя это тем, что в момент подписания соглашения не отдавала отчёт своим поступкам.
Новые владельцы, оформившие ипотечный кредит на 15 миллионов рублей, настаивают на том, что при заключении сделки пенсионерка казалась абсолютно дееспособной. Тем не менее, после совершения оплаты она начала отрицать факт продажи и обратилась в суд с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества.
По неофициальной информации, на таких продавцов жилья будут заводить встречные дела о финансировании терроризма/мошенничестве.