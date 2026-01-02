2026 станет годом Рубцова на Вологодчине

Более 100 мероприятий в честь юбилея поэта Рубцова пройдут на Вологодчине в течение года

Завтра исполнится 90 лет со дня рождения нашего земляка, поэта, который сделал голос Русского Севера частью духовной жизни всей страны.

Юбилейные события войдут в проект «Новый год на Русском Севере». В Вологде 3 января состоятся концертная программа оркестра «Перезвоны» «Поверьте мне, я чист душою!», встреча и чтение стихов у памятника Николаю Рубцову. Откроется музей Рубцова на Герцена, 36, где будут работать 5 залов, посвящённых поэту.

4 и 5 января пройдут показы документального фильма «Поэт Николай Рубцов», 5 января — концерт «В горнице моей светло» в областной филармонии.

В Тотьме 3 января организуют открытые чтения у памятника поэту и программу «Здесь для души моей Родина» в Доме-музее Рубцова.

В Череповце у памятника на Советском проспекте пройдёт акция «И буду жить в своём народе!», а в городском транспорте прозвучат стихи в исполнении вологодских артистов.

В январские каникулы откроются тематические выставки: «Моя родина милая» в Вологодском аэропорту, «Россия, Русь! Храни себя, храни!» в областной универсальной библиотеке, «Выпал снег, и всё забылось…» в музее «Литература. Искусство. Век ХХ».

На умных остановках Вологды будут показывать слайды с самыми известными произведениями поэта. Юбилей Николая Рубцова объединяет, напоминает о корнях, культуре и любви к родной земле.