2026 станет годом Рубцова на Вологодчине
Более 100 мероприятий в честь юбилея поэта Рубцова пройдут на Вологодчине в течение года
Завтра исполнится 90 лет со дня рождения нашего земляка, поэта, который сделал голос Русского Севера частью духовной жизни всей страны.
4 и 5 января пройдут показы документального фильма «Поэт Николай Рубцов», 5 января — концерт «В горнице моей светло» в областной филармонии.
В Тотьме 3 января организуют открытые чтения у памятника поэту и программу «Здесь для души моей Родина» в Доме-музее Рубцова.
В Череповце у памятника на Советском проспекте пройдёт акция «И буду жить в своём народе!», а в городском транспорте прозвучат стихи в исполнении вологодских артистов.
В январские каникулы откроются тематические выставки: «Моя родина милая» в Вологодском аэропорту, «Россия, Русь! Храни себя, храни!» в областной универсальной библиотеке, «Выпал снег, и всё забылось…» в музее «Литература. Искусство. Век ХХ».
На умных остановках Вологды будут показывать слайды с самыми известными произведениями поэта. Юбилей Николая Рубцова объединяет, напоминает о корнях, культуре и любви к родной земле.