Прогноз погоды на 23–25 декабря: морозы в Вологодской области усилятся

Готовимся к настоящим морозам

В Вологодской области на период 23–25 декабря ожидается заметное усиление морозов после резкого похолодания, которое уже пришло в регион. Прошедшей ночью территорию области пересёк холодный атмосферный фронт, и температура понизилась до −4…−8 °C, а само похолодание сопровождалось налипанием мокрого снега на провода и деревья.

Отправной точкой стал проход холодного атмосферного фронта. После него температура опустилась до слабых и умеренных минусов, а осадки оказались «пограничными» по характеру.

В ночь на вторник, 23 декабря, холодная погода сохранится и усилится. На западе и в центре Вологодской области температура может опуститься до −13…−18 °C, а на востоке региона ожидаются более сильные морозы — до −20…−25 °C. Эта разница по территории выглядит существенной и означает, что погодные условия в пределах одной области будут резко отличаться, особенно в ночные часы.

Далее ожидается подход циклона с севера в ночь на среду, 24 декабря. Он должен принести небольшой снег, при этом температура в отдельных районах может понизиться до −21…−26 °C.

Самые сильные морозы ожидаются в ночь на четверг, 25 декабря. На востоке области температура может опуститься до −25…−27 °C, в центральной части — до −12…−17 °C, а на западе сохранится более мягкий фон — около −2…−7 °C.

Но уже днём 25 декабря в регион начнут поступать более тёплые воздушные массы. На западе и в центре температура может повыситься до 0 °C, а на востоке — до −4…−10 °C. Это потепление, согласно описанию, будет сопровождаться умеренным, местами сильным снегопадом, метелью и риском образования гололёда.