Александр Бубнов прогнозирует отставку Семака с поста главного тренера “Зенита” уже в феврале 2026 года

По мнению Бубнова ситуация в «Зените» находится на грани

Первая часть чемпионата РПЛ закончилась сразу пятью тренерским отставками. Перемены произошли в таких клубах как “Спартак”, “Динамо”, “Сочи”, “Оренбург” и “Рубин”. Но как считает Александр Бубнов, шестую отставку мы можем увидеть уже в феврале, сразу после возобновления турнира.

Стать новым неудачником, по мнению футбольного эксперта, может стать наставник питерского “Зенита” Сергей Семак. И он даже назвал, что может стать поводом для такого решения. Свой первый матч после паузы “сине-бело-голубые” будут проводить в Калининграде против местной “Балтики”. Эта команда в нынешнем сезоне показала себя с лучшей стороны, она отобрала очки у многих грандов российского футбола, и сейчас находится в группе лидеров.

Если “Зенит” в этом матче потеряет очки, судьба Семака, по мнению Бубнова, будет решена.

«Вот у «Зенита» в чём сложность? С «Балтикой». Сразу после перерыва. Понимаешь? Если «Балтика» отберет у них очки, они сразу могут лишиться шансов на чемпионское звание. Уже в 19-м туре! И тогда уже спокойно можно решать вопрос по Семаку. Он уже не нужен будет. Потому что они не станут чемпионами. Второй год подряд. Вот. И всё, его можно будет спокойно убирать и ставить тренера на весь второй круг", — сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Возможно Александр слишком драматизирует ситуацию. Отрыв “Зенита” от лидера ”Краснодара” составляет всего 1 очко. Многие команды выступают в этом сезоне неровно, и расстановка в лидирующей группе может легко измениться. Да и питерцы еще никому не проиграли. Насколько прогноз Бубнова верен, осталось ждать чуть больше месяца…