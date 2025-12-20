В ИИ-видео о перевороте во Франции поверили даже президенты
Сгенерированное ИИ видео о военном перевороте во Франции оказалось настолько убедительным, что в него поверили многие в мире. Оно вынудило президента одной из африканских стран позвонить Макрону и осведомиться о том, что происходит.
Удивительно, но подобное уже обыгрывалось в фильмах. Например, в фильме «На вершине горы». По сюжету, друзья миллиардеры и один миллионер не могут прийти к общему мнению о том, что ИИ и соцсеть одного из них привела мир к гражданским войнам из-за фейковых видео.
О звонке встревоженного африканского коллеги журналистам сообщали сам Макрон. Американская соцсеть отказалась удалять это видео и отказала требованию французских властей.