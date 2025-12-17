Мосгорсуд решит судьбу элитной квартиры в Хамовниках 25 декабря. Последний шанс звезды?

Источник фото: Roman Naumov/URA.RU

Лариса Долина «на нуле»

Вся страна под конец года следит за звездой эстрады Ларисой Долиной. Видимо, более интересных новостей нет, но очевидно, что ситуация с продажей имущества оставит особый след в судебной системе. Впрочем, Долина не хочет останавливаться, и планирует продолжать борьбу за жилплощадь.

Напомним, что ранее «точку» в споре о праве собственности на квартиру в Хамовниках Верховный суд поставил не в пользу Ларисы Долиной: решения нижестоящих инстанций, которые ранее возвращали ей квартиру, были отменены, и право собственности окончательно закреплено за покупательницей Полиной Лурье. Параллельно Верховный суд сообщил, что включит этот кейс в обзор судебной практики по оспариванию сделок с недвижимостью, то есть правовые выводы по делу будут оформлены как ориентир для единообразного применения норм права судами по аналогичным спорам. Это означает, что «дело Долиной» выходит за рамки частного конфликта и становится модельным примером того, как высшая инстанция смотрит на баланс интересов собственника, который заявляет о мошенничестве, и добросовестного приобретателя.

Что касается «нового» рассмотрения в конце декабря, то речь идет уже не о пересмотре права собственности, а об отдельном процессе/требовании, связанном с фактическим освобождением жилья. Мосгорсуд назначил на 25 декабря рассмотрение иска о выселении Долиной из спорной квартиры. Это логически следует из исхода в Верховном суде: если собственником признана Лурье, то дальше запускается механизм истребования владения и выселения проживающих (добровольно либо принудительно).

Аргументы сторон в материалах в целом сводились к следующему. Позиция Долиной строилась на том, что она стала жертвой мошенников и сделка купли‑продажи квартиры должна быть оспорена как совершённая под влиянием обмана/при иных пороках воли, поэтому квартира должна вернуться ей; на этой логике Хамовнический суд, а затем Мосгорсуд и кассация ранее вставали на её сторону. Позиция Лурье, как покупательницы, была в том, что она приобрела объект по сделке и её право подлежит защите; именно с этой позицией в итоге согласился Верховный суд, отменив решения нижестоящих судов и закрепив право собственности за Лурье.

Если собственность за Лурье уже подтверждена Верховным судом, то в типичной ситуации шансы предотвратить выселение по существу невысоки, потому что предмет доказывания там уже иной: законность проживания после утраты права собственности, наличие/отсутствие оснований для сохранения пользования, сроки для добровольного освобождения, возможные отсрочки/рассрочки исполнения, процессуальные нюансы уведомления и т. п. Максимум, на что обычно реально рассчитывают в подобных делах при проигранном споре о собственности, — это смягчение последствий (время на выезд, порядок исполнения), а не сохранение квартиры.