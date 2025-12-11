Долину подставили? Михаил Делягин назвал главных “заказчиков” этого громкого дела

Источник фото: globallookpress.com фото Pavel Kashaev

По мнению Делягина, в этом деле есть много заинтересованных лиц, каждый из которых преследует конкретные свои цели

Не проходит и дня, чтобы российские СМИ не писали про “дело Долиной”, и это неудивительно, давно у нас не было таких громких происшествий с известными артистами. Конечное решение по этому делу примет Верховный суд, однако уже сейчас известный российский экономист Михаил Делягин обратил внимание на весьма интересные странности этого разбирательства.

Выступая в эфире программы «Вечер с Юрием Пронько» на Царьграде, экономист заметил, что главный удар наносится по вторичному рынку жилья. И у этого явления есть свои нюансы. Делягин отметил, что сейчас разрыв цен в новостройках и на вторичном рынке достигает 80%. То есть любому вменяемому человеку выгоднее купить квартиру именно на “вторичке” с ремонтом, предварительно все узнав у соседей и так далее. Но самое главное, такая покупка по деньгам обойдется гораздо дешевле, чем покупка напрямую у застройщика.

По мнению Делягина за всеми публикациями о сотнях бабушек, пытающихся вернуть свою квартиру по бабушкиной схеме, как раз стоят застройщики. Цель простая, дискредитировать вторичный рынок, и заставить людей покупать квартиры именно у них. В условиях когда у людей мало денег, льготная ипотека отменяется, продажи у застройщиков просто встали.

“То есть вторичный рынок стал объективным конкурентом, которого нужно раздавить. И на рынке автомобилей, в принципе, то же самое. Потому что кто же будет покупать новеньких «китайцев», пусть даже с российским шильдиком, не говоря уже об изделиях «АвтоВАЗ», когда можно купить десятилетний «Мерседес» отчётливо более высокого качества?”, - задался вопросом Делягин.

Поэтому в этой ситуации необходимо определить кому выгоден весь этот шум, а потом уже принимать решения.

“Мы, конечно, можем предположить, что магнитные бури, которые сейчас усилились, выборочным образом поражают судей и прокуроров России. Или можно всё-таки сказать, что это проявление реальной политической власти, реального политического влияния. А ещё есть гипотеза, что у Долиной концертный директор с Украины, и вот он осуществляет спецоперацию ВСУ и вообще англичан против хрупкой российской правовой системы. Сразу возникает вопрос: а вот, уважаемые господа прокуроры, которые требуют в Москве вернуть квартиру, но не требуют вернуть деньги покупателю, - это как, простите?”, - подытожил собеседник Царьграда.

То есть со слов Делягина вырисовывается интересная схема. Долина использовала эту ситуацию для своего пиара. Возможно в ней были задействованы высокопоставленные покровители. Но в какой-то момент застройщики поняли, что это отличный шанс использовать ситуация в своих интересах, и начали разгонять компанию про “бабушкину“ схему. Самое интересное, что доказательств наличия таких бабушек никаких нет. К хейту Долиной могли подключиться ее коллеги по шоу-бизнесу, и таким образом припомнить ей все обиды. В итоге мы получили историю, которая замоталась в очень крепкий узел, и разрубить ее пока никому не удается. Получается что Долину подставили? Невероятно но факт...