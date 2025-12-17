Конец эпохи дыма? Новый закон Госдумы: вейпы и сигареты под запретом на каждой остановке в России

Источник фото: Ilya Moskovets/URA.RU

Что изменится для курильщиков

В России запретили продажу сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта. Соответствующий законопроект сегодня приняли депутаты Госдумы.

Авторы законопроекта указывают на недопустимость продажи табака и вейпов в местах большого скопления людей, так как это приводит к повышению их доступности для граждан, в первую очередь для молодёжи.

Принятый закон устанавливает запрет на розничную торговлю табачной или никотинсодержащей продукцией, в том числе вейпами, кальянами, на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения.

Что это значит? Государственная дума одобрила законопроект, который полностью запрещает розничную продажу табачных изделий и никотинсодержащих продуктов, включая электронные сигареты, кальяны и вейпы, на остановках городского и пригородного общественного транспорта. Инициатором законопроекта выступила Законодательная дума Хабаровского края , которая в своём проекте обосновала необходимость ограничения торговли в местах массового скопления людей. По их мнению, наличие торговых точек с табачной продукцией на остановках облегчает доступ к ней подросткам и молодёжи, усиливая тем самым риск начала курения.

Вопрос ограничения продаж вейпов в России решается не только на федеральном уровне. Вологодская область, например, уже несколько месяцев реализует собственную программу по сокращению доступности электронных сигарет. Подобные меры уже принимаются и в других регионах.

Против самого законопроекта выступил лишь один депутат Государственной думы – Анатолий Вассерман. Он объяснил свою позицию принципиальной оппозицией к любым ограничениям в сфере торговли табачными изделиями, аргументируя это тем, что такие меры лишь оттесняют продажу в теневой сектор и не решают проблему потребления. Помимо него в публичных обсуждениях можно было услышать отдельные замечания со стороны Министерства финансов, а Министерство здравоохранения выразило опасения, что запрет на продажу жидкостей для вейпов может стимулировать нелегальный рынок. Тем не менее, большинство политических сил поддержали инициативу, подчёркивая её роль в защите здоровья подрастающего поколения.

Почему в России сейчас так активно проявляется забота о здоровье населения? Прежде всего, это часть более широкой стратегии, направленной на снижение уровня потребления табака и никотина, которая согласуется с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и национальными целями по сокращению смертности от неинфекционных заболеваний. За последние годы в стране уже приняты ряд ограничительных мер: запрет на курение в общественных местах, повышение акцизов на табачные изделия, ужесточение требований к упаковке и рекламе. Новое законодательство о запрете продаж на остановках рассматривается как логическое продолжение этой политики, направленное на то, чтобы молодёжь не могла легко приобрести никотинсодержащие продукты в привычных для неё местах повседневного общения.