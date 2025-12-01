В Госдуме наконец-то сказали всю правду про мессенджер MAX

Источник фото: globallookpress.com фото Oleg Spiridonov

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что российский аналог для общения ничем не уступает своим зарубежным аналогам

Вот уже несколько месяцев как россиянам презентовали отечественный мессенджер MAX. Параллельно с этим стали наблюдаться проблемы с другими популярным мессенджерами Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta* - признана экстремистской на территории России), в которых заблокировали функцию звонков. Изначально российские власти говорили, что эти события никак между собой не взаимосвязаны. Но теперь молчать глупо, и в Госдуме сказали всю правду.

На днях многие пользователи стали жаловаться на сбои в работе WhatsApp, после чего последовало заявление Роскомнадзора, что это ведомство начало поэтапную блокировку мессенджера на территории России. И как дополнение ко всему этому выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, который констатировал , что импортозамещение западного приложения благополучно завершилось.

"Получаю много просьб прокомментировать перспективы работы мессенджера WhatsApp в России. Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается", — написал он.

Также депутат добавил, что владельцам WhatsApp было дано достаточно времени, чтобы выполнить все требования российского законодательства, однако этого не было сделано.

То есть теперь становится очевидным, что и блокировки звонков и блокировка WhatsApp, это часть мероприятий по раскрутке мессенджера MAX. Таким образом предпринимаются попытки перевести всех пользователей иностранного мессенджера в отечественный. Поможет ли это или нет? Свое мнение на этот счет в интервью информационному агентству НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер. С его слов, аудитория WhatsApp не пойдет массово в MAX.

«У этого мессенджера свой путь развития. Его аудитория, конечно, увеличится, но вся аудитория "WhatsApp" рассыплется на разные мессенджеры. Думаю, что значительное число уйдет в Telegram», - предположил разработчик сайта Кремля.

Как говорится все встало на свои места. Каким мессенджером пользоваться, каждый решит сам, по крайней мере выбор в интернете довольно большой…

* Признана экстремистской на территории России.