Госдума открыла дверь к досрочной пенсии: узнайте, как выйти на 5 лет раньше

И снова мы с хорошими новостями!

Отцы-одиночки смогут выйти на пенсию раньше срока. Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал законопроект, уравнивающий в пенсионных правах многодетных отцов- и матерей-одиночек.

На данный момент, досрочно на пенсию могут выйти женщины, которые воспитали 3 и более детей до 8 лет. Возраст выхода на пенсию для них снижается до 57, 56 или даже 50 лет (при стаже от 15 лет и 30 пенсионных баллов). Для отцов-одиночек с тремя и более детьми предлагаются такие же условия, но с поправкой на общеустановленный пенсионный возраст для мужчин:

55, 61 или 62 года (смотря сколько детей).

Обязательный стаж и баллы.

Не менее 8 лет ухода за детьми после получения статуса единственного родителя.

На льготу могут не рассчитывать лишенные родительских прав или отменившие усыновление.

Таким образом, права мужчин, отдавших лучшие годы на воспитание детей, будут подняты. Можно ли сказать, что это уравнение в правах? Конечно нет, пока, что у женщин больше привилегий. Хотя бы даже то, что женщины выходят на пенсию раньше, в то время, как большинство мужчин просто не живут столько на пенсии, как женщины, а многие и не доживают до нее.