Тихий вечер без «24/7»: Госдума лишит россиян ночных покупок

Когда вы в следующий раз захотите купить воды в 2 ночи — может не получиться.

В начале декабря в Госдуму внесён законопроект , предоставляющий регионам право запретить работу круглосуточных магазинов. Инициаторы — депутаты Заксобрания Кировской области — называют целью борьбы с нелегальной продажей алкоголя ночью и снижением криминогенной активности в жилых кварталах.

Суть проста: небольшие магазины, работающие «24/7», часто располагаются прямо в жилых домах — и именно они, по мнению депутатов, становятся «наливайками» без акцизов, привлекают маргиналов, шумят и пугают соседей. Уличные жители давно жалуются на поздний шум, подозрительную торговлю, поддельный алкоголь. Авторы инициативы считают, что, давая регионам право регулировать график торговли, удастся устранить очаги ночной «тени».

Что это значит для россиян? Во-первых, привычный комфорт — круглосуточную покупку хлеба, воды, сигарет ночью — могут отнять. Для многих это удобно, особенно в час пик или при форс-мажоре. Во-вторых, для малого бизнеса — удар по выручке: «ночные» магазины — это часть дохода, которую они могут потерять. И, возможно, часть из них не переживёт новых правил.

Но есть и неожиданный поворот: если запрет повлияет на снижение ночной преступности — люди, недовольные шумом и «наливайками», могут поддержать меру. А в регионах с напряжённой криминогенной обстановкой это станет своего рода компромиссом между безопасностью и свободой торговли.

Власти, вероятно, рассудят так: стоит лишить часть удобств — ради порядка. Но тогда встанет вопрос, не появится ли подпольная торговля, доставка из-за угла, «черные» точки — и сколько ресурсов понадобятся, чтобы это контролировать.

Законопроект о запрете круглосуточной торговли — это не просто попытка «загнать» алкоголь под замок ночью. Это сигнал о том, как меняется баланс между комфортом, безопасностью и контролем.