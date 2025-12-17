2 миллиарда из госказны: Малмыжский ГОК обещает золотые горы рабочим и районам
Под Хабаровском будут развивать промышленность. для этого выделено аж 2 миллиарда рублей из госказны. Деньги пойдут на апгрейд производства и улучшение жизни вокруг.
Субсидия является частью федеральной программы поддержки инвестпроектов на Дальнем Востоке. Там компенсируют затраты на инфраструктуру: сети, дороги и т.д.
Напомним,, что летом появилась информация о том, что «Амур Минералс» получит подстанцию на 500 кВт. Дальневосточное управление Ростехнадзора разрешило компании ввести в эксплуатацию энергопринимающую установку для бесперебойного электроснабжения строящейся обогатительной фабрики на Малмыжском месторождении.
Амур Минералс — отечественная металлургическая компания, вот только была основана в 2005 году в офшорной зоне Британских Виргинских островов неназываемыми выходцами из России в форме открытого акционерного общества. В 2018 года она была приобретена «Русской медной компанией».