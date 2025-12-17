Дмитрий Нагиев, снявшийся в главной роли в фильме “Елки-12", сделал дерзкое заявление

Источник фото: globallookpress.com фото Belkin Alexey

В одной из главных ролей «Елки-12» сыграл Дмитрий Нагиев, и как обычно это не обошлось без громких высказываний

После февраля 2022 года в России было много деятелей культуры, которые ушли в тень. Таким образом они просто решили отмолчаться и не говорить о своем отношении ко всему происходящем в стране. Одним из таких персонажей был актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Но что-то произошло в его мировоззрении, и на премьерах нового фильма “Елки-12” он сделал весьма дерзкое заявление, которое может сказаться на его карьере.

Отвечая на вопросы журналистов, сначала актер пошутил , что благодарен авторам этого проекта за то, что позволили ему заработать на лекарства. Но потом выдал слова, которые ввели многих присутствующих в оторопь.

Рассуждая о перспективах “Елки-12” в прокате, Нагиев отметил, что не сомневается в их успехе, и даже назвал причину, по которой люди будут смотреть это кино:

“Популярность будет расти, потому что столько фильмов про войну… Просто сил уже нет! Серость, грязь, а здесь иллюзия мирной счастливой жизни”.

Когда журналист спросил актера о ярких авантюрах в жизни, он, повысив голос, отрезал:

“Ты меня спрашиваешь на четвёртом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни?!”

Никто от Нагиева не ожидал таких ответов. Вопросы о гламуре приобрели оттенок политики. Как дальше будет развиваться карьера актера, сказать трудно. Конечно же, данный эпизод для вышестоящих органов не останется незамеченным. Ну а о последствиях мы узнаем чуть позже…