Общество

Дмитрий Нагиев, снявшийся в главной роли в фильме “Елки-12", сделал дерзкое заявление

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
актеры интервью

Источник фото: globallookpress.com фото Belkin Alexey

В одной из главных ролей «Елки-12» сыграл Дмитрий Нагиев, и как обычно это не обошлось без громких высказываний


После февраля 2022 года в России было много деятелей культуры, которые ушли в тень. Таким образом они просто решили отмолчаться и не говорить о своем отношении ко всему происходящем в стране. Одним из таких персонажей был актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Но что-то произошло в его мировоззрении, и на премьерах нового фильма “Елки-12” он сделал весьма дерзкое заявление, которое может сказаться на его карьере. 

Отвечая на вопросы журналистов, сначала актер пошутил, что благодарен авторам этого проекта за то, что позволили ему заработать на лекарства. Но потом выдал слова, которые ввели многих присутствующих в оторопь. 

Рассуждая о перспективах “Елки-12” в прокате, Нагиев отметил, что не сомневается в их успехе, и даже назвал причину, по которой люди будут смотреть это кино: 

“Популярность будет расти, потому что столько фильмов про войну… Просто сил уже нет! Серость, грязь, а здесь иллюзия мирной счастливой жизни”.

Когда журналист спросил актера о ярких авантюрах в жизни, он, повысив голос, отрезал: 

“Ты меня спрашиваешь на четвёртом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни?!”

Никто от Нагиева не ожидал таких ответов. Вопросы о гламуре приобрели оттенок политики. Как дальше будет развиваться карьера актера, сказать трудно. Конечно же, данный эпизод для вышестоящих органов не останется незамеченным. Ну а о последствиях мы узнаем чуть позже…

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Корки от мандаринов больше не выбрасываю, а превращаю их средство для очистки кухни от жира
В Вологде идёт масштабная снегоуборка
За что Ильдар Абдразаков получил Народного артиста