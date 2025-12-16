За что Ильдар Абдразаков получил Народного артиста

Источник фото: Bulkin Sergey/news.ru

Знаменитый оперный певец Ильдар Абдразаков получил звание народного артиста

Президент Владимир Путин присвоил оперному певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста РФ. Указ об этом размещён на портале правовых актов.

Документ гласит, что звание присвоено «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

Ильдар Абдразаков — яркая звезда мирового уровня. Этот российский бас пел на известных оперных сценах: Ла Скала, Венская госопера, Метрополитен-опера, Королевский театр Ковент-Гарден и другие. Артист много раз принимал участие в международных фестивалях.

Абдразаков – худрук Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Певец четыре раза становился лауреатом премии «Золотая маска», помимо этого является кавалером французского ордена Искусств и литературы и владельцем престижной премии Opera Award.