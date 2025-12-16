880 лет и главный приз! Вологда 2027: Минкульт сделал выбор
Источник фото: Юлия Галунова
Прекрасная новость!
Вологда станет новогодней столицей России в 2027 году. Об этом сообщил сенатор Евгений Богомазов. Данное решение принял Минкульт по итогам презентации облстолицы на конкурсе «Культурная столица России - 2027». Вологда стала одним из лауреатов и получила приз.
Таким образом, в 2027 году - в год своего 880-летнего юбилея - именно в Вологде будут организованы праздничные мероприятия всероссийского масштаба. Это значит, что ожидается приток туристов, желающих окунуться в атмосферу самобытного Русского Севера, оценить красоту и радушие нашей Вологды.
Вологда — один из самых древних городов Русского Севера, основанный в 1147 году. Статус новогодней столицы подразумевает, что в период новогодних праздников (с конца декабря по начало января) в Вологде пройдут масштабные культурные и праздничные программы: концерты классической и народной музыки, театральные постановки, ярмарки ремёсел, фестивали уличного искусства и тематические экскурсии, посвящённые истории города и традициям Русского Севера. Организаторы планируют привлечь к участию известные театральные труппы, оркестры и художников со всей России, а также создать специальные программы для детей и школьников, чтобы познакомить молодое поколение с богатым культурным наследием региона.
Ожидается, что статус новогодней столицы станет мощным импульсом для туризма.
Помимо туристической составляющей, статус новогодней столицы рассматривается как возможность усилить имидж Вологды как культурного центра Русского Севера.