Мошенники освоили новый способ заработка - на жильцах домов после ударов БПЛА

Юлия Галунова
корреспондент
В Твери после инцидента с беспилотником, повредившим жилой дом 12 декабря, активизировались аферисты.

Они спекулируют на произошедшей трагедии, регистрируя поддельные профили в социальных сетях, в которых представляются жильцами пострадавшего здания и собирают денежные средства с неравнодушных пользователей.

Помощь жителям этого и других домов после атак БПЛА можно оказать по официальным горячим линиям.

В Череповце раскрыто мошенничество пятилетней давности

Ранее стало известно, как мошенники наживаются на родственниках участников СВО. Жулики окопались в тематических чатах. где родственники военных ищут тех. пропавших без вести. Мошенники сообщают ложные данные и за содействие в поиске и выкупе из плена военного просят сотни тысяч рублей.

