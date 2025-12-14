Мошенники освоили новый способ заработка - на жильцах домов после ударов БПЛА
В Твери после инцидента с беспилотником, повредившим жилой дом 12 декабря, активизировались аферисты.
Они спекулируют на произошедшей трагедии, регистрируя поддельные профили в социальных сетях, в которых представляются жильцами пострадавшего здания и собирают денежные средства с неравнодушных пользователей.
