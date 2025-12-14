ИИ – причина не выхода ожидаемой игры Half-Life 3

Инсайдеры сообщили, что Half-Life 3 существует, но ее анонс в этом году отложили из-за проблем с оперативной памятью, которая вся уходит на дата-центры для ИИ.

Кризис мешает Valve определить цену для Steam Machine, где игра станет флагманским проектом.

Успехи ИИ разогнали цены на комплектующие для компьютеров - SSD и DDR. По причине развития ИИ стоит ожидать и нового роста цен на видеокарты.

Еще одним следствием успехов ИИ названо повышение цены и снижение параметров смартфонов.

ГД РФ предлагает полиции следить за гражданами по «умным камерам» без их согласия

Производители вкладывают деньги в производство памяти для ИИ, что ведет к дефициту устройств для пользователей и росту цены таких устройств.