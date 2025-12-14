ИИ – причина не выхода ожидаемой игры Half-Life 3
Инсайдеры сообщили, что Half-Life 3 существует, но ее анонс в этом году отложили из-за проблем с оперативной памятью, которая вся уходит на дата-центры для ИИ.
Кризис мешает Valve определить цену для Steam Machine, где
Успехи ИИ
Еще одним следствием успехов ИИ названо повышение цены и снижение параметров смартфонов.
Производители вкладывают деньги в производство памяти для ИИ, что ведет к дефициту устройств для пользователей и росту цены таких устройств.