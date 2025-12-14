Зумеры – самое несчастное и бедное поколение
Источник фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Согласно данным исследований, около 25% представителей поколения Z находятся в условиях нищеты. Это ставит их в ряд наиболее уязвимых в финансовом плане поколений современности.
Помимо трудностей с деньгами, среди зумеров
С одной стороны, это иностранные исследования, опубликованные изданием Men Today Но кто поручится. что жизнь российского поколения Z принципиально отличается?
Ранее
Зумерами можно считать тех, кто родился с 1993 по 2010.