Зумеры – самое несчастное и бедное поколение

Источник фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Согласно данным исследований, около 25% представителей поколения Z находятся в условиях нищеты. Это ставит их в ряд наиболее уязвимых в финансовом плане поколений современности.

Помимо трудностей с деньгами, среди зумеров наблюдается увеличение числа людей с избыточным весом, а также существенный рост психических заболеваний и инвалидности. Количество молодых людей, страдающих от подобных проблем, увеличилось практически вдвое за последнее время.

С одной стороны, это иностранные исследования, опубликованные изданием Men Today Но кто поручится. что жизнь российского поколения Z принципиально отличается?

Ранее СМИ выяснили , что половина опрошенных в этом поколении считают, что стремительный рост стоимости жизни — главный фактор, мешающий им достичь успеха.

Почему зумеры - умные, но неудобные работники

Зумерами можно считать тех, кто родился с 1993 по 2010.