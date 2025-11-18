Почему зумеры - умные, но неудобные работники
Источник фото: hamonazaryan1
Новое поколение работников не спешит соглашаться с приоритетностью задач, навязываемых руководством. Сотрудники, принадлежащие к поколению Z, больше не хотят отказываться от личного времени из-за внезапно возникающих срочных дел.
Начав свой профессиональный путь в период пандемии и не получив ожидаемого карьерного роста за сверхурочную работу, молодые специалисты считают нездоровым ставить работу на первое место в жизни.
Просьбы о подготовке отчёта или презентации в нерабочее время вызывают у них сомнения. Офисная работа в режиме перегрузки для них – это не достижение, а признак плохой организации рабочего процесса.
Вот и получается, что зумеры -
