Источник фото: hamonazaryan1

Почему зумеры - умные, но неудобные работники

Новое поколение работников не спешит соглашаться с приоритетностью задач, навязываемых руководством. Сотрудники, принадлежащие к поколению Z, больше не хотят отказываться от личного времени из-за внезапно возникающих срочных дел.

Начав свой профессиональный путь в период пандемии и не получив ожидаемого карьерного роста за сверхурочную работу, молодые специалисты считают нездоровым ставить работу на первое место в жизни.

Просьбы о подготовке отчёта или презентации в нерабочее время вызывают у них сомнения. Офисная работа в режиме перегрузки для них – это не достижение, а признак плохой организации рабочего процесса.

Вот и получается, что зумеры - умные работники, но неудобные для неэффективного руководителя.

