Арендодателей и арендаторов обложат штрафами. Новый закон вступил в силу в 2025 году

Хотели как лучше, а получилось, как всегда

Депутаты решили «навели порядок» в бизнесе съема жилья, но получили лишь осуждение. Теперь штрафы грозят живущим в съёмной квартире без временной регистрации более 90 дней. До 5 т.р. рублей с жильцов, плюс ответственность для собственников и арендодателей.

Однако пользователи считают, что все это спровоцирует обратный эффект. Рынок и так серый наполовину, а теперь народные избранники его совсем в тень загонят. То есть, парламентарии не решили, а усугубили проблему.

Штраф это что? Не воспитание ответственности, а скорее импульс к тому, чтобы скрывать и обманывать. В чем проблема сделать простую онлайн-регистрацию по уведомительному принципу?

Сейчас в России вводятся более строгие правила, касающиеся временной регистрации людей, живущих в съёмных квартирах. Чтобы понять, чем они отличаются от того, как всё было раньше, полезно вспомнить, как долго действовал прежний порядок.

Раньше закон требовал от граждан лишь постоянной регистрации по месту жительства. Если человек переезжал в квартиру, которую снимал, ему не приходилось оформлять временную регистрацию, если срок пребывания не превышал трёх месяцев. На практике большинство арендодателей просто не проверяли, оформил ли арендатор временную регистрацию, а органы миграционной службы, получая лишь случайные сигналы, почти не вмешивались. Даже если арендатор находился в квартире более 90 дней без регистрации, штраф за это чаще всего начислялся лишь в том случае, если соседка подала жалобу или был проведён плановый рейд полиции. При этом владельцы жилья почти не несли ответственности: штрафы в основном приходили к самим «жильцам», а не к тем, кто сдавал квартиры внаём.

С начала 2024 года в Государственную Думу были внесены поправки, в которых предлагается сделать обязательной временную регистрацию любого человека, проживающего в съёмном жилье, независимо от того, насколько длительным считается его пребывание. По новой форме закона каждый арендатор обязан в течение трёх дней после въезда подать заявление в МФЦ или онлайн в портал Госуслуг, а арендодатель обязан подтвердить сведения о сдаче квартиры в аренду. При этом в закон вошло положение, что проживание без временной регистрации допускается не более 90 дней в календарном году; после этого срок считается превышенным, и за каждый день сверх лимита накладывается штраф. Величина штрафа, предложенная в проекте, составляет от трёх до пяти тысяч рублей за каждое нарушение, причём ответственность распределяется не только на арендатора, но и на владельца квартиры. Если собственник сознательно предоставляет жильё без регистрации, ему может грозить штраф до десяти тысяч рублей.

Проект прошёл несколько чтений в Думе, был одобрен в июле 2024 года, а затем после обсуждения в Совете Федерации в декабре того же года попал на подпись президента. Подписание произошло в начале марта 2025 года, и закон официально вступил в силу 1 июля 2025 года. С этого момента органы местного самоуправления и миграционной службы получили право проводить проверки арендатных квартир и выписывать штрафы, если обнаружат, что жильцы или их арендодатели нарушили требования по временной регистрации.