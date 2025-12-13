Штраф до 400 т.р. и лишение свободы: работодателей ждут большие проблемы за привлечение к работе в Новый год

Источник фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Работодатели не имеют права обязывать сотрудников работать в новогоднюю ночь и последующие выходные. Это может происходить исключительно при добровольном письменном согласии работника и с двойной оплатой. Также запрещено вовлекать в работу в каникулы и Новый год беременных и детей. Да, даже если они сами этого хотят.

В период официальных новогодних каникул, охватывающих даты с 31 декабря по 11 января, работа считается праздничной. Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 255‑259), привлечение работников к труду в эти дни допускается лишь при наличии их добровольного письменного согласия и при условии оплаты выполненного труда в двойном размере. Без письменного согласия работодатель не имеет права требовать присутствия персонала на рабочем месте, а нарушение этого правила влечёт административную ответственность.

Особый статус имеют беременные женщины и несовершеннолетние сотрудники. Трудовой кодекс (ст. 255, ст. 331) прямо запрещает привлекать к работе в праздничные дни лиц, состоящих в декретном отпуске, а также сотрудников‑молодёжь до 18 лет, независимо от их согласия. Такая норма направлена на охрану здоровья будущей матери и детей, а также на предотвращение эксплуатации несовершеннолетних.

Если работодатель нарушает указанные требования, к нему могут быть применены штрафы в административном порядке, а в случае повторных или особо тяжких нарушений – более серьёзные меры ответственности, вплоть до уголовных санкций за ненадлежащее отношение к охране труда. При этом работник, вынужденный работать без надлежащего согласия и оплаты, имеет право требовать возмещения материального ущерба в суде.

Привлечение сотрудника к работе в новогодние каникулы без его письменного согласия считается нарушением статьи 255 Трудового кодекса РФ. По КоАП РФ такое нарушение влечёт административную ответственность. Для юридического лица минимальный штраф составляет 100 тыс. рублей, а максимальный — 300 тыс. рублей. Для руководителя (должностного лица), который дал указание работать без согласия, штраф колеблется от 10 тыс. рублей до 30 тысяч рублей. При повторном или особо тяжком нарушении размеры штрафов повышаются: юридическое лицо может быть оштрафовано от 150 тыс. рублей до 400 тыс. рублей, а руководитель — от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Помимо административного штрафа, работодатель обязан выплатить сотруднику заработную плату за праздничный день в двойном размере. Если из‑за незаконного привлечения к работе возникли дополнительные убытки (например, задержка в выполнении личных дел, расходы на уход за ребёнком и т.п.), пострадавший может потребовать их возмещения в гражданском порядке. Дисциплинарные меры в отношении руководителя (выговор, понижение в должности, увольнение) также могут быть применены в рамках трудового законодательства.

Криминальная ответственность наступает лишь в исключительных случаях, когда нарушение прав работника привело к тяжким последствиям для его здоровья или жизни. В такой ситуации возможно привлечение к ответственности по части 1 статьи 143.1 УК РФ с лишением свободы на срок до 2 лет. Однако для типичных случаев, когда просто не получено согласие работника, пределом ответственности остаются указанные административные и гражданские меры.