Правда ли, что 19 декабря биткоин обвалится на 20+ процентов?

А знаете ли вы, что биткоин может обвалиться через 5 дней?

Вот что пишут некоторые финансовые телеграм-каналы. Каждый раз, когда Япония повышала ключевую ставку, биткоин падал, и серьезно - минимум на 20 процентов. 19 декабря Центробанк Японии планирует поднять ставку на 25 б.п. это как и в прошлые разы.

Но давайте разберемся. Каждый раз, когда центральный банк Японии (Bank of Japan, BoJ) меняет ключевую процентную ставку, — это событие получает широкое освещение в финансовых новостях, и на него реагируют как традиционные рынки, так и рынок криптовалют. Однако утверждать, что каждое повышение ставки в Японии неизбежно приводит к падению цены биткойна минимум на 20 % — это слишком упрощённое и необоснованное обобщение.

Во-первых, фактические изменения процентных ставок в Японии за последние годы были довольно скромными. После почти двух десятилетий политики отрицательных ставок BoJ в начале 2022‑го года начал постепенно уменьшать масштаб своей сверхмягкой монетарной политики, но существенного повышения базовой ставки не происходило до 2023‑2024 гг. Например, в декабре 2023 года BoJ объявил о первой в тридцатилетней истории корректировке своей ключевой ставки, подняв её на 25 базисных пунктов (0,25 %). Это было небольшое изменение по сравнению с резкими шагами, которые иногда делают центральные банки США или Европы.

Во‑вторых, цены биткойна в эти периоды показывали неоднозначную динамику . При анонсе повышения ставки в декабре 2023 года биткойн действительно упал, но падение составило около 10‑12 % в течение нескольких дней, а не гарантированные 20 %. В другие моменты, когда BoJ объявлял о сохранении ставок без изменений, биткойн мог как подниматься (например, в период общего роста риска‑аппетита инвесторов), так и падать (из‑за новых регуляторных новостей или коррекции после предыдущих всплесков).

Таким образом, связь между действиями BoJ и курсом биткойна — это скорее корреляция, а не причинно‑следственная зависимость. На цену криптовалют влияют множество факторов: глобальные макроэкономические данные (инфляция, политика ФРС США), настроения на рынке риска, технические уровни, новости о регулировании, а также внутренняя динамика спроса и предложения в криптосекторе. Одно лишь изменение японской ставки не способно систематически обуславливать падение биткойна на 20 % каждый раз.

Наконец, стоит отметить, что в истории биткойна есть случаи, когда он реагировал сильнее на новости из Японии, но эти события часто совпадали с другими важными новостями (например, с решениями ФРС или неожиданными изменениями в регулировании крупных бирж). Поэтому, говоря о предстоящем повышении ставки на 25 б.п. 19 декабря, невозможно с уверенностью заявлять, что биткойн обязательно упадёт минимум на 20 %. Инвесторам следует рассматривать такие заявления как часть более широкой картины рынка, а не как единственный определяющий фактор.