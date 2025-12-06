Общество

«Я уже старый и могу сказать правду»: откровения Раймонда Паулса стали холодным душем для властей Латвии

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
политика шоу-бизнес

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Маэстро очень сожалеет о тех событиях, которые происходят в его стране


Раймонд Паулс после серьезной болезни снова вышел на сцену. Он сыграл для своих поклонников на рояле музыкальном доме Daile в Риге. Очень приятно, что маэстро удалось оправиться после перенесенного инфаркта сердца. Сегодня композитору исполнилось 89 лет. Он дружит со многими своими коллегами из разных стран, а недавно поздравил с днем рождения российского джазового композитора и пианиста Сергея Жилина. 

В прошлом Раймонд Паулс пытался заниматься политикой, и даже баллотировался на пост президента Латвии. Но позже понял, что это не его призвание, и решил дальше посвятить себя музыку. За свою жизнь он повидал многое, и у него есть свой взгляд на все происходящее в мире, в том числе и в отношениях между Россией и Латвией. Паулс в силу своего возраста позволяет себе говорить то, что сегодня не хотят слышать власти его страны, и часто его слова становятся для них настоящим шоком. 

«Я уже старый и могу сказать правду», — объявил Раймонд Паулс, собираясь раскрыть правду о жизни в Латвии.

Разрыв с Россией сказался негативно для его страны.

"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который находится от нас на востоке. Он был ментально ближе к нам, чем западный рынок. Нас там никто не ждет. Вы знаете, я чувствую, что мы стали провинцией — не только Запада, что само собой разумеется, но и Востока", — посетовал маэстро в интервью местной газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

Паулс категорически не одобряет запрет русского языка в Латвии. Он констатирует, что несмотря на все запреты жители Латвии все равно смотрят российское ТВ и другие российские ресурсы по спутниковому ТВ и по интернету. 

Композитор сетует, что в стране уже обанкротилось половину фермерских хозяйств. Если раньше Латвия была витриной Советского Союза, то скоро в стране кроме русофобии ничего не останется. Разрыв экономических отношений с Россией лишает молодежь рабочих мест, большинство уезжает за границу. Его родина вымирает. В культурном плане Латвия превращается в глухую провинцию, латышские песни, кино и музыка никому не интересны, кроме латышей.

Воистину мудрый человек, который говорит правду, но увы, власти Латвии сегодня прислуживают другому хозяину. Лучшие годы этой страны давно позади…

Скопировать ссылку
Материалы по теме
В США пропал активист, разочаровавшийся в ненасильственной борьбе с ИИ
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Вологодской области
С новыми ценами на спиртное кто-то и пить бросит