«Я уже старый и могу сказать правду»: откровения Раймонда Паулса стали холодным душем для властей Латвии

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Маэстро очень сожалеет о тех событиях, которые происходят в его стране

Раймонд Паулс после серьезной болезни снова вышел на сцену. Он сыграл для своих поклонников на рояле музыкальном доме Daile в Риге. Очень приятно, что маэстро удалось оправиться после перенесенного инфаркта сердца. Сегодня композитору исполнилось 89 лет. Он дружит со многими своими коллегами из разных стран, а недавно поздравил с днем рождения российского джазового композитора и пианиста Сергея Жилина.

В прошлом Раймонд Паулс пытался заниматься политикой, и даже баллотировался на пост президента Латвии. Но позже понял, что это не его призвание, и решил дальше посвятить себя музыку. За свою жизнь он повидал многое, и у него есть свой взгляд на все происходящее в мире, в том числе и в отношениях между Россией и Латвией. Паулс в силу своего возраста позволяет себе говорить то, что сегодня не хотят слышать власти его страны, и часто его слова становятся для них настоящим шоком.

«Я уже старый и могу сказать правду», — объявил Раймонд Паулс, собираясь раскрыть правду о жизни в Латвии.

Разрыв с Россией сказался негативно для его страны.

"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который находится от нас на востоке. Он был ментально ближе к нам, чем западный рынок. Нас там никто не ждет. Вы знаете, я чувствую, что мы стали провинцией — не только Запада, что само собой разумеется, но и Востока", — посетовал маэстро в интервью местной газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

Паулс категорически не одобряет запрет русского языка в Латвии. Он констатирует, что несмотря на все запреты жители Латвии все равно смотрят российское ТВ и другие российские ресурсы по спутниковому ТВ и по интернету.

Композитор сетует, что в стране уже обанкротилось половину фермерских хозяйств. Если раньше Латвия была витриной Советского Союза, то скоро в стране кроме русофобии ничего не останется. Разрыв экономических отношений с Россией лишает молодежь рабочих мест, большинство уезжает за границу. Его родина вымирает. В культурном плане Латвия превращается в глухую провинцию, латышские песни, кино и музыка никому не интересны, кроме латышей.

Воистину мудрый человек, который говорит правду, но увы, власти Латвии сегодня прислуживают другому хозяину. Лучшие годы этой страны давно позади…