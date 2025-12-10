Деньги идут на дело: Вологодчина готовится к обновлению
В этом году регион показал впечатляющий рост
Вологодская область перестаёт быть «застоявшимся» регионом, стремится к обновлению промышленности, инфраструктуры, экономическому оживлению. Это значит новые проекты, заводы, модернизации, рабочие места — и шансы, что молодёжь не будет бежать из региона «в центр».
Власти, в том числе губернатор Георгий Филимонов, обсуждали с федеральными министрами — например, с первым зампредом правительства, Денисом Мантуровым — перспективы новых промышленных проектов. Это даёт ощущение, что масштаб регионального развития переходит в практическую фазу: договоры, инвестиции, реализация.
Вологодчина открыта для инвесторов, готова к развитию.