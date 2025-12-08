Деньги снова свободны: Банк России отменил ограничения на переводы за рубеж — что это значит для бизнесменов и мигрантов

Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

С сегодняшнего дня россияне снова могут переводить валюту за границу почти без ограничений — ограничения, введённые ранее, сняты.

С 8 декабря 2025 года ЦБ РФ официально отменил лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран. При этом по-прежнему сохраняются некоторые ограничения: они касаются нерезидентов из «недружественных» стран, работающих или не работающих в России, а также юрлиц из таких стран.

Регулятор объяснил это решение «стабильной ситуацией на валютном рынке» и отсутствием системных рисков.

Это прямое послабление для экспортеров, фрилансеров, удаленщиков, а также мигрантов: теперь можно свободнее переводить заработанные за рубежом деньги на родину. Кроме того, это сигнал рынкам, что регулятор считает валютную ситуацию устойчивой: меньше административных ограничений — больше уверенности, что рубль не под дальнейшим давлением. Это может отразиться на инвестиционной активности, возврате капитала, планах по переводу денег за границу. Для бизнеса с зарубежными партнёрами назад возвращается удобство расчетов, что может стимулировать торг и операции, которые ранее откладывались из-за валютных сложностей.

ЦБ подчёркивает, что полный «откат» к допандемийной свободе перевода ещё не произошёл: ограничения по-прежнему действуют для нерезидентов из недружественных стран и юридических структур из них. Также не исключено, что резкий рост переводов может оказать давление на обменный курс рубля.

Снятие валютных лимитов — шаг к облегчению финансовой мобильности россиян и бизнесов. Тем, кто работает с иностранцами, живёт за рубежом или ведёт расчёты в валюте, стоит пересмотреть свои возможности: переводы, инвестиции, сделки. Особенно ближе к концу года, когда часто планируются выплаты и переезды.