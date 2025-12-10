Вологодская область вошла в ТОП-2 Северо-Запада по подаче заявок на гранты

Источник фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Вологодская область стала второй по числу заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив в Северо-Западном федеральном округе.

За цифрами стоят сотни идей : фестивали, концерты, выставки, культурные проекты — от Вологды до отдалённых деревень.

Почему это важно? Во-первых, жители региона (творческие коллективы, НКО, молодёжь, инициативные группы) готовы действовать, предлагать, объединяться — не сидят сложа руки.

Во-вторых — у Вологодчины есть реальные шансы получить деньги на проекты, которые сделают жизнь ярче: фестивали, народные праздники, реконструкции культурных объектов, образовательные программы. Люди хотят событий, тепла, совместной активности.

Заявки подавали не только крупные организации, но и небольшие коллективы, мастера ремёсел и просто небезразличные жители.

В следующем сезоне в Вологде и районе могут появиться новые интересные фестивали, концерты и публичные активности.