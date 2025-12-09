Трагедия в бане в Вологодском округе, на что стоит обратить внимание

ЧП произошло в ночь на 8 декабря

В ночь на 8 декабря в посёлке Ермаково Вологодского округа обернулась трагедией: при пожаре в бане погиб 53‑летний мужчина.

Пожар вспыхнул около полуночи — очевидцы сообщили, что огонь охватил каркасную пристройку так быстро, что спасти хозяина не удалось. Итог — разрушенная баня, серьёзные повреждения конструкции и труп внутри. Согласно первым данным, причиной называют короткое замыкание: вероятна неисправность электропроводки.

Почему это важно: баня — привычный элемент жизни в деревнях и посёлках Вологодчины, особенно в холодный сезон. Но это ЧП напоминает, что старые постройки, самодельные пристройки и «любительская» электропроводка могут стать смертельной ловушкой.

Сразу после пожара местные власти и службы спасения призывают жителей региона проверить электропроводку, особенно в банях и вспомогательных постройках; эксперты рекомендуют установить огнетушители и дымовые датчики.