Инвестиционный бум на Русском Севере: 550 проектов в Вологодской области — сколько даст рост и чем он опасен

Источник фото: igorselivanovs

От малого бизнеса до крупных предприятий

По итогам 2025 года региональный оргкомитет сообщил: в Вологодской области одновременно реализуется до 550 инвестиционных проектов — от малого бизнеса до крупных индустриальных предприятий.

Такие цифры редко встречаются вне столиц и экономически развитых регионов. Диверсификация «инвестпортфеля» — попытка не быть зависимыми от одного экономического сектора, компенсировать снижение одних отраслей ростом других.

Что это даёт жителям: новые рабочие места, модернизацию предприятий, развитие инфраструктуры, возможно — лучшие зарплаты. Для региона: укрепление экономики, налоговые поступления, устойчивость перед кризисами.

Но быстрый рост может обернуться новыми социальными вызовами. Нужно следить, чтобы рабочие места — реальные, с достойной оплатой; чтобы проекты были экологичными; чтобы диверсификация не обернулась “суетой без смысла”. Тогда, регион может стать привлекательным для работы — не только одной “Северсталью”, но и современными предприятиями, сервисом, новыми направлениями.