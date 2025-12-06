UBS прогнозирует: рынки Азии и Китая — драйвер 2026-го. Что это значит для инвесторов и обывателей

Источник фото: Media_Breeze

Глобальная экономика в поиске новых точек роста

Глобальная экономика в поиске новых точек роста — и, по прогнозу UBS, рынки Азии, особенно Китай и развивающиеся страны региона, могут стать главным драйвером 2026-го.

По данным банка, ожидается рост примерно на 9 % для индекса развивающихся рынков и 11 % — для азиатского бенчмарка без учёта Японии. Основной рост, по мнению UBS, будет обеспечен технологическим сектором и отраслями, связанными с искусственным разумом.

Если это сработает — последствия будут масштабными. Для инвесторов: шанс получить серьёзную прибыль на фондовых рынках, особенно вложившись в технологические компании Азии. Для бизнеса — шанс расширять присутствие, выходить на азиатские рынки, запускать совместные проекты.

Для потребителей и обычных людей рост рынков Азии может означать: усиливающийся поток товаров, технологий, конкурентоспособных продуктов, снижающихся цен на многие вещи, ускорение технологических инноваций. Это означает, что “азиатская волна” может ударить и по вашим кошелькам — скорее, в выгодную сторону.

Но есть и риски. Мировая экономика остаётся хрупкой: влияние США, торговые санкции, изменение курса валют, геополитика — могут скорректировать рост. То, что перспективы выглядят привлекательно, не гарантирует стабильности.

Азиатский рынок в 2026-м может быть одной из самых перспективных точек роста. Но разумный подход, диверсификация и осторожность — обязательны.