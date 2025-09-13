Прогноз Михаила Хазина о девальвации рубля начинает сбываться

Источник фото: скриншот видео

Еще один прогноз эксперта начинает сбываться

Начало сентября оказалось для российского рубля не самым благоприятным временем. Российская валюта в начале осени сдала свои позиции практически против всех иностранных конкурентов. Если еще в августе один доллар стоил 80 руб, а в пятницу за одного американца уже давали 85 руб, а евро опять превысило отметку в 100 руб. О том, что рублю грозит девальвация еще этой весной предупреждал известный российский экономист Михаил Хазин.

Эксперт отмечал, что все усилия Центробанка и Эльвиры Набиуллиной по снижению инфляции с помощью ужесточения денежно-кредитной политики не приносят своих результатов. Выступая в эфире радиостанции “Говорит Москва”, Хазин указал, что может быть только два выхода. Первый, это заморозка вкладов населения, и второй это как раз девальвация рубля.

Тогда экономист предположил, что курс рубля может снизиться до 120 -130 рублей за один американский доллар. Пока до этих значений национальной валюте далеко. Однако стоит отметить тот факт, что все же рубль начал ослабевать довольно активно.

«Мой прогноз о том, что всё-таки они попытаются рубль девальвировать до 120-130, но при этом, разумеется, будет виток инфляции издержек, который может быть компенсирован, если ставку опустят», - прогнозировал Хазин.

На данный момент мы имеем тот факт, что разговоры о заморозке вкладов утихли сами собой, а вот падение рубля происходит как раз на фоне снижения ключевой ставки, как и прогнозировал экономист.

Хотя стоит заметить, что вчера Банк России снизил клюеву ставку до 17%, и на этом фоне рубль незначительно укрепился, но все равно он гораздо ниже тех уровней, что были в августе. Хотелось бы верить, что именно этот прогноз Хазина не сбудется, но пока, увы, все идет именно так, как он предсказывал…