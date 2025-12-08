Покупать э-авто сейчас выгоднее, чем через 2–3 года

Источник фото: Andrey Titov/Business Online

В России в 2025-м вновь разгорается дискуссия: насколько реально обещанное «электромобильное будущее». И последние месяцы дали повод приглядеться.

По оценкам , на конец 2025 года в России работает более 6,4 тысячи публичных зарядных станций, а на одну станцию в среднем приходится около 12 электромобилей и 15 подключаемых гибридов.

Правительство выделяет дополнительные 5,5-5,7 млрд рублей на расширение инфраструктуры, чтобы до 2030 года сеть зарядок могла вырасти в несколько раз.

Однако статистика продаж за 11 месяцев — скорее сдержанная: продажи новых электрокаров составили 12,1 тыс. штук, из них лишь около 33% — российские модели.

То есть спрос растёт, но темпы всё ещё невелики, а доля «своих» машин — также мала.

Тем не менее — инфраструктура развивается быстрее, чем рынок. Это значит: уже сейчас растёт ценность электрокаров как актива. Для тех, кто планировал покупку, — момент может быть удачным: чем больше зарядок и охват трасс — тем комфортнее и выгоднее владение.

Главный вывод: 2025 год — это не «триумф электрокаров», но это закладка фундамента. Если государство и бизнес будут продолжать инвестировать в зарядные станции и гибридные/электрические машины, мы увидим реальный переход к устойчивому транспорту. А для потребителя — шанс перейти на более дешевый и экологичный способ передвижения, пока рынок ещё не перегрет.