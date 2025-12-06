Бюджет на 2026–2028 годы сделает россиян беднее: что заложено, и к чему готовиться

Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

С конца ноября 2025 года Центробанк России, Министерство финансов и депутаты Госдумы утвердили проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Общий объём доходов в 2026 году — 40,3 триллиона рублей, доходы растут к 2028-му до 45,9 триллиона, а расходы — до 49,4 триллиона.

Дефицит бюджета в 2026-м составит около 3,8 триллиона рублей. Что это значит для простых людей? Скорее всего, будут искать новые источники доходов: повышение налогов, рост цен, урезание социальных программ — всё, что коснётся каждого.

Военный сектор, оборона и безопасность останутся приоритетом: внушительная часть расходов уйдёт на них. Соответственно — меньше внимания социальной сфере, медицине, здравоохранению, инфраструктуре. Уже сейчас звучат опасения: насколько хватит денег на реальные нужды граждан, и не ударит ли это по уровню жизни.

Для бизнеса и простых россиян — это сигнал: готовьтесь к новым издержкам. Рост НДС, налоги, повышение цен на базовые услуги, аренду, коммуналку — все может подорожать. Лишние расходы станут болезненными. Особенно ощутимо — для семей с малым доходом, пенсионеров, бюджетников.

«Газпрому» льготы, бюджету убытки

Но есть и шанс, что бюджетное напряжение подстегнёт экономическую активность: рост производства, перераспределение ресурсов, поиск альтернатив. Власти, возможно, будут стимулировать развитие несырьевых отраслей, чтобы сократить зависимость от нефти и газа.