«Газпрому» льготы, бюджету убытки

Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нефтегазовые доходы России в ноябре упали

Нефтегазовые доходы России в ноябре упали почти на 34% — в бюджет поступило 530,9 млрд рублей. За 11 месяцев отрасль принесла 8 трлн, что на 22% меньше, чем за тот же период прошлого года. Основной провал — газ: из-за отмены надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» федеральный бюджета недосчитался 500 млрд. К этому добавилось падение цен на нефть и укрепление рубля, из-за чего налоги с экспорта стали меньше.

“Газпром” стал самым крупным должником в России