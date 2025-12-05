«Газпрому» льготы, бюджету убытки

Источник фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Нефтегазовые доходы России в ноябре упали
Нефтегазовые доходы России в ноябре упали почти на 34% — в бюджет поступило 530,9 млрд рублей. За 11 месяцев отрасль принесла 8 трлн, что на 22% меньше, чем за тот же период прошлого года. Основной провал — газ: из-за отмены надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» федеральный бюджета недосчитался 500 млрд. К этому добавилось падение цен на нефть и укрепление рубля, из-за чего налоги с экспорта стали меньше.
Кроме этого, Путин подписал решение о налоговых льготах для «Газпрома» с 2026. Это 64 млрд рублей неполученных федеральным бюджетом в виде вычета для добычи газа на Ямале. Новые льготы (и потери для бюджета) коснутся, кроме «Газпрома», еще «Роснефти» и «Олкона» («Северсталь»).