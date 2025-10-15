“Газпром” стал самым крупным должником в России

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

Общий долг российских компаний превысил 20 трлн. рублей

За компанией “Газпром” уже давно утвердилось определение “национальное достояние”, которое подразумевает, что Россия получает от него много благ. Однако последние данные от издания Forbes, говорят об обратном.

На протяжении двух последних лет “Газпром” уверенно удерживает лидерство в рейтинге российских компаний с самым большим долгом. На сегодняшний день долг газового холдинга находится на уровне ₽5,79 трлн, что составляет почти 30% от долгов всех крупных компаний страны.

Данный показатель рассчитывается путем сложения всех долгосрочных и краткосрочных займов и задолженности по аренде за минусом денежных средств и банковских депозитов.

На втором месте рейтинга расположился еще один гигант российского нефтегазового сектора, компания “Роснефть” с долгом ₽3,6 трлн. Замыкает тройку “лидеров” РЖД с ₽3,36 трлн.

Также в десятку рейтинга должников вошли «Атомэнергопром», «Балтийский химический комплекс», Государственная транспортная лизинговая компания, «Эн+ Груп», Норникель, «СИБУР Холдинг» и «Автодор».

Общий долг этих компаний составляет ₽20,5 трлн. Свою негативную роль в эту ситуацию внесла высока ставка ЦБ, из-за чего выплаты по долгам у многих компаний за предыдущий 2024 год выросли почти в два раза. Например, РЖД пришлось заплатить в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.

В случае с “Газпромом” свою роль также сыграли внешнеполитическая ситуация вокруг Украины. Как компания будет выходить из кризиса? С большой долей вероятности ей в этом помогут простые россияне, для которых стоимость газа будет расти опережающими темпами в следующие три года…