Россияне всё чаще говорят, что «квартиру купить больше нельзя»

В социальных сетях и комментариях в СМИ всё чаще звучит одна вопиющая мысль: “сейчас квартиру не купишь”.

На фоне экономического давления и роста цен на недвижимость ситуация действительно становится драматичной.

Рост ключевой ставки, удорожание ипотеки, инфляция, увеличение стоимости стройматериалов, коммунальных платежей и прочих услуг — всё это складывается в бюджет, который многим просто не позволяет накопить на первоначальный взнос.

Для молодёжи, семей, тех, кто только планировал улучшить жилищные условия — это сигнал тревоги. Многие обещанные “стабильные” квартиры превращаются в недостижимую мечту.

Для экономики и социального климата возникает весьма закономерный риск роста недовольства: когда жильё становится недоступным, люди перестают верить в долгосрочные планы, в стабильность, в будущие поколения; откладывают рождение детей, покупки, инвестиции. Это может ударить по демографии, потребительскому спросу, по рынку строек.

Однако есть и те, кто видит выход: аренда, рассрочки, программы господдержки — но всё это временно. Если базовые показатели (ставки, цены, доходы) не изменятся — квартиры переведут из “возможности” в “роскошь”.

Для многих россиян покупка квартиры перестала быть реалистичной целью — как минимум на ближайшие годы. Это переоценка мечты о собственном угле, и, возможно, поиск новых стратегий защиты накоплений.