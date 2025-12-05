Источник фото: globallookpress.com фото Sergey Elagin

Отношения между Россией и Великобританией дошли до точки невозврата

Наверняка, когда Карл III вступил на британский престол, он хотел продолжить политику своих предков, и сделать свою страну снова великой. Но в итоге получил жесткий экономический кризис, а вдобавок Британия может быть признана страной-террористом.

По мнению обозревателя издания Pravda.Ru Любови Степушовой, Россия готова принять такое решение. Это должно стать ответом на участившиеся атаки на танкеры, перевозящие российскую нефть. Напомним, 2 из них были атакованы в Черном море, и один у берегов Турции. Формально ответственность на себя взяло ВСУ, и даже показало видео этой террористической атаки. Но, необходимо понимать, что те БЭК, которые были задействованы, не могут принадлежать Украине, да и планирование всей операции также напоминает почерк британских спецслужб.

А еще летом была атака на аэродром со стратегическими российскими бомбардировщиками. Операция один в один похожа на то, как Израиль атаковал Иран, когда БПЛА вылетали из грузовиков. Между прочим Израиль также активно сотрудничает с британскими спецслужбами.

А про роль Бориса Джонсона, который фактически дал добро руководству Украины на военные действия говорить не приходится. В мировых СМИ на эту тему есть много материалов.

Президент России Путин не раз предупреждал Лондон об адекватном ответе. Конечно же, вступать в полноценный военный конфликт с Британией никто не собирается. А вот признать ее страной-террористом, это был самый правильный шаг. Возможно, в юридическом плане эффект будет незначительным, а вот имидж Карла III и Великобритании может пострадать серьезно…