Домашние животные по-китайски: тенденции, которые изменят рынок

Животные будущего: прогноз для рынка питомцев в Китай

Исследование этого года показало: в Китае рынок домашних животных продолжает расти, и особенно — питомцев, приспособленных к жизни в городе.

Авторы применили гибридную модель прогнозирования (ARIMA–RF–Holt-Winters) для оценки динамики популяций собак и кошек с 2005 по 2023 годы, учитывая доходы, потребление, урбанизацию и демографику. Результат: рост популяции кошек стабилен, собаки — более волатильны, если так можно выразиться.

В крупных городах Китая, с плотным ритмом жизни, часто хозяйства не позволяют содержать крупную собаку. Кошки, которые компактнее, требуют меньше выгула — идеальный выбор. Рост доходов, изменение образа жизни, переезд в квартиры — всё это делает кошек более популярными.

Это означает не просто тренд “милых котиков в интернете”. Это новый рынок: ветеринарные клиники, корма, груминг, товар для питомцев — всё это будет расти. Для инвесторов — потенциал: pet-рынок Китая может стать одной из ключевых отраслей.

Для людей, которые рассматривают заводить питомца — это знак: кошка может быть разумным выбором, если вы живёте в квартире, работаете много, часто путешествуете.

С точки зрения общества — рост количества домашних животных может означать усиление ответственности: забота, ветеринарная помощь, экология, контроль за популяцией бездомных животных.

Китай меняет отношение к животным — и кошка становится символом нового урбанистического комфорта, а pet-рынок — одной из перспективных сфер экономики.