Источник фото: gracinistudios

Регулятор Роскомнадзор объявил о блокировке видеозвонков через FaceTime

Сегодня российский регулятор Роскомнадзор объявил о блокировке видеозвонков через FaceTime — очередной шаг в кампании против иностранных мессенджеров и видеосервисов.

В заявлении ведомства говорится, что FaceTime якобы «использовался для подготовки террористических атак, мошенничества и криминальной вербовки» — однако без предоставления каких-либо публичных доказательств.

На фоне этого, роль MAX становится всё более центральной: власти активно продвигают его как «национальный» аналог, обещая, что он станет безопасным, надёжным и удобным — тем, что заменит иностранные мессенджеры и обезопасит связь.

Но эксперты по кибербезопасности и цифровым правам предупреждают: такие меры — не борьба с преступностью, а сужение цифровых свобод. С одной стороны, пользователи теряют доступ к привычным видеосвязям, с другой — получают «альтернативу», которая обещает контроль, а на деле — сбор массы личных данных.

В Азербайджане запретили официальные близкие браки, в России — пока ведется разговор об этом

Что это значит на практике? Если вы живёте в России или общаетесь с людьми тут — звонки, которые раньше шли через FaceTime, WhatsApp или Telegram, теперь либо нестабильны, либо недоступны. Вместо них предлагают использовать MAX, что фактически вынуждает выбирать между контролем и изоляцией.