В Азербайджане запретили официальные близкие браки, в России — пока ведется разговор об этом

Запрет в силу вступил еще 1-го июля 2025 года. А его результаты страна ощутила сразу. Правда, государство надеется, что такое табу положительно отразится на генофонде.

Поэтому закон о запрете был принят азербайджанским парламентом еще в 2024-м году. А в силу вступил совсем недавно — и число официально зарегистрированных браков по сравнению с июнем 2025 года в июле упало почти в 2 раза. Об этом пишет Телеграм-канал Baza со ссылкой на издания Turanpress и Yeniavaz.

А речь идет о близкородственных браках — между двоюродными братьями и сёстрами. В июне 2025 года такие союзы не попали пока под запрет, поэтому кто хотел, тот успел официально зарегистрировать их. В результате чего статистика месяца была существенной, но меньше на фоне данных за 2024 год. Однако есть мнение, что снижение числа зарегистрированных браков неуклонно растет не только из-за закона. По словам социолога Узейира Шафиева, еще одна причина — падение интереса у молодых людей к институту семьи в целом.

Что касается близкородственных браков, с их запретом Азербайджан надеется защитить национальный генофонд. Как заявила Хиджран Гусейнова председатель парламентского «семейного» комитета, союзы между близкими по крови людьми часто ведут к физическим и психическим проблем у детей, рожденных в таких семьях.

