Море в Таиланде показало российским туристам чудо — и вернуло им документы с деньгами

Что происходит с человеком на отдыхе? Он расслабляется настолько, что притупляется его внимание и ощущение опасности. Ведь нельзя же всё время быть начеку?! Но, оказывается, нужно.

И это доказало российским туристам теплое Андаманское море, омывающее остров Пхукет. Именно там и приключилась эта маленькая история со счастливым концом. Но началась она с пропажи паспортов, телефонов и наличных, которые лежали в сумке, которую кто-то украл. Так решили россияне, когда не нашли свой реквизит после отдыха на пляже Май Кхао.

Молодые люди оставили вещи, включая сумку, на пляже и отправились купаться в ласковых водах теплого моря. А когда вернулись, выяснили: ценный аксессуар с не менее ценным содержимым пропал. В пору плакать — ведь возвращаться в Россию уже завтра. Но как это сделать без документов?

Туристы вынуждены были обратиться в полицию, написали заявление о пропаже и стали ждать. Однако ждать пришлось недолго — в местное отделение полиции вечером того же дня иностранные туристы сдали сумку, очень похожую по описанию на пропавшую. И это действительно оказалась она — с паспортами, деньгами, смартфонами.

Но как такое возможно? По словам тех, кто нашел вещи россиян, как пишет Телеграм-канал Shot, сумка обнаружилась на другой стороне пляжа. А «украло» ее море. Видимо, молодые люди, когда отправились купаться, положили аксессуар слишком близко к волнам. И те просто слизнули вещь при первом же приливе. Однако чуть позже чудесным образом море «выплюнуло» сумку в другом месте.

В итоге российским туристам полиция вручила их пропажу. И ребята успели вернуться домой, в Россию. А вывод из истории простой — не оставляйте без присмотра ценные вещи. Вряд ли повезет так, как этой паре.