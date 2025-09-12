Эта всеми любимая еда «сожрет» память за 4 дня. Ученые из Северной Каролины бьют тревогу

Источник фото: freepik.com/freepik разная еда на столе

Ученые выяснили, что потребление такой еды сводит на «нет» активность особых клеток в том участке мозга, который контролирует память. А потребляют люди эту вкусную еду тоннами по всему миру. Причем вредить она начинает с первого же дня.

Поэтому ученые из Медицинской школы при Университете Северной Каролины бьют тревогу. И опубликовали свое исследование в журнале Neuron, где винят в «гибели» памяти фастфуд, включая гамбургеры, жареную картошку и прочие подобные продукты. Причина — в них слишком много насыщенных жиров.

Такие жиры хуже усваиваются организмом и очень медленно перевариваются. А значит те, кто потребляют еду с высоким их содержанием, в зоне риска. Им грозит не только ожирение, но и проблемы с сердцем, повышенный холестерин, а также рост риска диабета. Теперь к этому «черному» списку добавились и проблемы с памятью.

Ученые из Северной Каролины пришли к выводу: фастфуд резко снижает активность интернейронов CCK — клеток, отвечающих за память. Они оказались невероятно уязвимы. Эксперты выяснили это, когда посадили лабораторных мышей на «диету» из фастфуда. Нарушения начались спустя 4 дня такого рациона, — формирование и сохранение воспоминаний протекало с большими трудностями.

Причем память исчезала еще до возникновения ожирения и диабета. Однако этот процесс обратим. Ученые отправили мышей на интервальное голодание, чередуя прием и отказ от пищи. В итоге это помогло восстановить уровень глюкозы в мозге — и вернуть к норме деятельность «памятных» нейронов. А это положительно сказалось на самой памяти. И теперь эксперты считают такой вариант диеты профилактикой и способом борьбы с угасанием когнитивных функций из-за злоупотребления насыщенными жирами.