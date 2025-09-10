Лёд больше не скользкий. Ученые спустя 175 лет провели эксперимент со льдом — и очень удивились

Источник фото: freepik.com, фото freepik падение на скользком льду

У каждого, кто однажды ступал на ледяную корку, возникает лишь одна мысль: «Не упасть!». Почему? Потому что лёд — скользкий. Это известно даже ребенку. Однако всё не совсем так, как мы чувствуем и видим. Ученые проверили наши ощущения — и пришли к неожиданному выводу.

Результаты исследования опубликованы еще в августе 2025 года в издании Physical Review Letters . Оно меняет привычное представление о льде. Получается, что он не скользкий до определенного момента. А этот момент наступает, когда с ледяным покровом соприкасается, например, подошва обуви. К столь неожиданному выводу пришла команда из Университеты Саары (Германия).

В 1850-х гг. Джеймс Томпсон разработал формулу, с помощью которой доказывал: лёд скользит, поскольку начинает плавиться из-за оказываемого на него давления. Он просто превращается в воду, из-за чего делается скользким. Однако спустя почти 175 лет ученые немного подкорректировали эту теорию.

Согласно последнему исследованию «скользкий» слой льда образуется ни в результате давления или трения, — заявляет профессор-исследователь Мартин Мюзер. А вот молекулярные диполи — да, влияют, создавая области частично с положительным и отрицательным зарядом.

Эти диполи имеются и в материале, из которого изготовлена подошва обуви, и в кристаллической решетке льда. Поэтому когда ботинок или сапог опускаются на ледяной покров, происходит взаимодействие диполи с обеих «сторон». В итоге упорядоченная структура верхнего слоя замерзшей дороги из-за такого взаимодействия разрушается. Сам верхний слой трансформируется в жидкую плёнку, которая и вызывает скользящий эффект.

Для науки, конечно, — это открытие, а простому человеку, когда он падает, всё равно, почему лёд скользкий.